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В ОБСЕ назвали единственный способ, как закончить войну на Донбассе
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уверены, что единственный способ закончить войну на Донбассе – это выполнение минских соглашений, так как альтернативы им и другим инструментам нет.
Об этом заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым генсек ОБСЕ Томас Гремингер, передает segodnya.ua.
Он также дал понять, что наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе нужно обеспечить безопасность, в том числе и техническим средствам, которыми они пользуются. Судя по всему он намекал на исчезнувший беспилотник.
"Пришли к согласию, что нет альтернативы полной реализации Минских соглашений. Нет и другого инструмента для урегулирования украинского кризиса. Важно укреплять и защищать все инструменты, которые доступны ОБСЕ в этом регионе, в том числе деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. Должны сделать все возможное, чтобы защитить сотрудников СММ, а также все технические инструменты, которыми располагает миссия", – добавил Гремингер.
Как сообщалось, в ночь с 26 на 27 октября была утрачена связь наблюдателей ОБСЕ с беспилотником в районе населенного пункта Нижнекрынское. В миссии отмечают, что погода в это время была хорошей, полет был стабильным и аппарат функционировал хорошо. Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что беспилотник мог быть сбит российской ПВО, что привело к его падению.
Напомним, вчера после переговоров с канцлером германии Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко также назвал единственный способ для урегулирования конфликта на Донбассе. по его словам, разрешить тяжелую ситуацию на оккупированных территориях можно с помощью законных выборов по украинским законам.
Теги: Донбасс, война, Европа, МИД, ОБСЕ, беспилотник, Лавров, Минские соглашения
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