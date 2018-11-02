В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе миссии на Добассе

02.11.2018 10:12

Незаконные вооруженные формирования в очередной раз ограничили доступ патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к населенным пунктам на неподконтрольной территории.

Об этом сообщается в отчете миссии, передают novosti.dn.ua.

Члены НВФ не разрешили проехать наблюдателям в село Пикузы (ранее Коминтерново), Саханка, Староласпа, Безыменное заявив, что вооруженные формирования не получили информацию о намерении команды Миссии посетить этот район.

Кроме этого, миссию не пропустили на запад к автодороге Е58, ссылаясь на «приказы от командования не пропускать патрули СММ».

А на блокпостах неподалеку от Новоазовска и Старомихайловки патрулю отказали в проезде в населенный пункт, сославшись на «проведение операции».