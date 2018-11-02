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В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе миссии на Добассе
02.11.2018 10:12
Незаконные вооруженные формирования в очередной раз ограничили доступ патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к населенным пунктам на неподконтрольной территории.
Об этом сообщается в отчете миссии, передают novosti.dn.ua.
Члены НВФ не разрешили проехать наблюдателям в село Пикузы (ранее Коминтерново), Саханка, Староласпа, Безыменное заявив, что вооруженные формирования не получили информацию о намерении команды Миссии посетить этот район.
Кроме этого, миссию не пропустили на запад к автодороге Е58, ссылаясь на «приказы от командования не пропускать патрули СММ».
А на блокпостах неподалеку от Новоазовска и Старомихайловки патрулю отказали в проезде в населенный пункт, сославшись на «проведение операции».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, блокпост, Саханка, НВФ, Пикузы
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