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Архив - Донецкая область

Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон

03.11.2018 18:20
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Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон

На Донбассе через линию разграничения пытались перевезти 141 икону и оборудование для гравировки. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает Госпогранслужба.

Факты незаконной перевозки товаров зафиксированы на КПВВ «Гнутово» и «Марьинка».

«Через линию разграничения пытались провезти оборудование для гравировки и 141 икону. Стоимость обнаруженного составляет около 150 000 гривен. Товары изъяты представителями ГФС для принятия соответствующего правового решения», – говорится в сообщении.

Также на неподконтрольную украинскому правительству территорию прибыли шесть грузовых автомобилей Красного Креста, которые доставили гуманитарную помощь – 120 тонн строительных материалов. 

Источник : https://dnews.dn 



Теги: Донбасс, иконы, Госпогранслужба, линия разграничения
 
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