Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон

03.11.2018 18:20

На Донбассе через линию разграничения пытались перевезти 141 икону и оборудование для гравировки. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает Госпогранслужба.

Факты незаконной перевозки товаров зафиксированы на КПВВ «Гнутово» и «Марьинка».

«Через линию разграничения пытались провезти оборудование для гравировки и 141 икону. Стоимость обнаруженного составляет около 150 000 гривен. Товары изъяты представителями ГФС для принятия соответствующего правового решения», – говорится в сообщении.

Также на неподконтрольную украинскому правительству территорию прибыли шесть грузовых автомобилей Красного Креста, которые доставили гуманитарную помощь – 120 тонн строительных материалов.

Источник : https://dnews.dn