Главная / Новости / Донецкая область / Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон
Последние новости раздела
- На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий18:36
- Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон18:20
- Тинянский рассказал, как Прилепин заработал деньги на Захарченко15:23
- Жительницу Мариуполя заставили оформить справку ВПЛ для получения пенсии13:21
- В России оправдываются по поводу назначения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»12:40
- Не хотите этих – будут другие: Эксперт рассказал почему устранили Захарченко11:46
- Смартфоны, ноутбук и духовой шкаф: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 60 тыс. гривен11:26
- На Донетчине беспилотник ОБСЕ попал под обстрел09:01
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"16:52
Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон
03.11.2018 18:20
На Донбассе через линию разграничения пытались перевезти 141 икону и оборудование для гравировки. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает Госпогранслужба.
Факты незаконной перевозки товаров зафиксированы на КПВВ «Гнутово» и «Марьинка».
«Через линию разграничения пытались провезти оборудование для гравировки и 141 икону. Стоимость обнаруженного составляет около 150 000 гривен. Товары изъяты представителями ГФС для принятия соответствующего правового решения», – говорится в сообщении.
Также на неподконтрольную украинскому правительству территорию прибыли шесть грузовых автомобилей Красного Креста, которые доставили гуманитарную помощь – 120 тонн строительных материалов.
Источник : https://dnews.dn
Теги: Донбасс, иконы, Госпогранслужба, линия разграничения
Читайте также:
- Госпогранслужба отчиталась о работе КПВВ на Донбассе: наиболее активными были "Зайцево" и "Марьинка"
- КПВВ в зоне АТО с утра "штурмовали" 600 автомобилей
- Госпогранслужба увеличила количество пограничных нарядов и привлекла служебных собак
- В Украине появился сервис для информирования о незаконном посещении аннексированного Крыма
- Госпогранслужба Украины усилила резервами участок госграницы с Румынией
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО на утро 25 мая
- На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий18:36
- Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон18:20
- Тинянский рассказал, как Прилепин заработал деньги на Захарченко15:23
- Жительницу Мариуполя заставили оформить справку ВПЛ для получения пенсии13:21
- В России оправдываются по поводу назначения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»12:40
- Не хотите этих – будут другие: Эксперт рассказал почему устранили Захарченко11:46
- Смартфоны, ноутбук и духовой шкаф: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 60 тыс. гривен11:26
- На Донетчине беспилотник ОБСЕ попал под обстрел09:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать22:35
- "То по привычке", - избиратели в "ЛНР" получили приглашения на "выборы" на украинском языке20:25
- На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий18:36
- Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон18:20
- В Египте потерпел крушение российский самолет18:00
- Депутаты цинично высказались об отказе от дополнительных выплат: А почему я должен, мы не жируем17:43
- Хлеб опасен для птиц17:19
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Представитель от Украины на переговорах по Донбассу должен быть уполномочен Радой - глава партии "Основа"16:43
- Возле Харькова обнаружили бездыханное тело девочки-подростка16:19
- Погодные аномалии, голод и война: эколог рассказала о приближении страшной катастрофы16:00
- Вернусь на ринг, чтобы обновить рекорд: Кличко сделал неожиданное заявление15:39
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Употребление этих продуктов убережет от болезней сердца12:02
- Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями11:01
- Ученые назвали причину появления у детей нервных расстройств10:38
- Как не стоит говорить с детьми09:46
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность