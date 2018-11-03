- На железнодорожном пути в Славянском районе мужчина лишился ноги20:00
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина19:42
- Мариупольцы получат право «прогуливать» работу в случае задержки зарплаты?19:19
- На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий18:36
- Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон18:20
- Тинянский рассказал, как Прилепин заработал деньги на Захарченко15:23
- Жительницу Мариуполя заставили оформить справку ВПЛ для получения пенсии13:21
- В России оправдываются по поводу назначения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»12:40
- Не хотите этих – будут другие: Эксперт рассказал почему устранили Захарченко11:46
- Смартфоны, ноутбук и духовой шкаф: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 60 тыс. гривен11:26
Мариупольцы получат право «прогуливать» работу в случае задержки зарплаты?
Мариупольцы могут не приходить на работу в случае задержки зарплаты, реестр должников и обязанности работодателя выплачивать дополнительную компенсацию в случае задержки выплат. Такие нормы предусмотрены в законопроекте Минсоцполитики, опубликованном на сайте министерства для обсуждения.
В Кодексе законов о труде Украины предлагают предусмотреть, что в случае задержки зарплаты на срок от 15 дней работник может письменно уведомить владельца компании о том, что прекращает ходить на работу. Если работодатель выплатил меньше половины зарплаты за месяц – это считается уже задержкой выплат.
Вернуться к работе сотрудник может только после того, как компания выплатит долг и компенсацию с письменным уведомлением.
Во время невыполнения своих обязанностей из-за задержки зарплаты, компания должна выплачивать своему сотруднику часть зарплаты. За такую паузу в работе запрещается увольнять или штрафовать работника.
Кроме того, предполагается, что Гоструд создаст Реестр компаний-должников по выплате зарплат. В такой реестр намерены включать работодателей, которые не выплачивают зарплату более двух месяцев.
Также в проекте перечислены случаи, когда из-за задержки выплат работнику нельзя прекращать работу.
«Если это создаст угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, не позволит помешать стихийному бедствию, авариям, катастрофам, эпидемиям, распространению болезни среди животных. Также - в случае объявления чрезвычайного или военного положения. Запрещается временное прекращение выполнения работы сотрудниками (кроме технического и обслуживающего персонала) органов прокуратуры, судов, Вооруженных сил Украины, органов государственной власти, органов местного самоуправления, безопасности и правопорядка», - говорится в законопроекте.
Предполагается, что в случае принятия Верховной Радой предложенные изменения начнут действовать с 1 января 2020 года.
Источник : https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, работа, зарплата, прогул
- На железнодорожном пути в Славянском районе мужчина лишился ноги20:00
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина19:42
- Мариупольцы получат право «прогуливать» работу в случае задержки зарплаты?19:19
- Боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться оргтехникой18:59
- На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий18:36
- Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон18:20
- Тинянский рассказал, как Прилепин заработал деньги на Захарченко15:23
- Жительницу Мариуполя заставили оформить справку ВПЛ для получения пенсии13:21
- В России оправдываются по поводу назначения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»12:40
- Не хотите этих – будут другие: Эксперт рассказал почему устранили Захарченко11:46
- На Украину обрушилась экологическая катастрофа: в реке заметили гигантское пятно, жители бьют тревогу20:20
- На железнодорожном пути в Славянском районе мужчина лишился ноги20:00
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина19:42
- Мариупольцы получат право «прогуливать» работу в случае задержки зарплаты?19:19
- Боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться оргтехникой18:59
- На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий18:36
- Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон18:20
- В Египте потерпел крушение российский самолет18:00
- Депутаты цинично высказались об отказе от дополнительных выплат: А почему я должен, мы не жируем17:43
- Хлеб опасен для птиц17:19
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Употребление этих продуктов убережет от болезней сердца12:02
- Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями11:01
- Ученые назвали причину появления у детей нервных расстройств10:38
- Как не стоит говорить с детьми09:46
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность