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На Донетчине беспилотник ОБСЕ попал под обстрел
В ОРДО под обстрел попал один из беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Огонь по беспилотнику открыли из стрелкового оружия в южной части Желтого. Об этом сообщается в официальном отчете миссии ОБСЕ в Украине от 2 ноября.
«В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км на северо-запад от Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 км на северо-западу от их позиции, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район», — сказано в сообщении.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донецк, обстрел, ОБСЕ, беспилотник
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