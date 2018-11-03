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На железнодорожном пути в Славянском районе мужчина лишился ноги
03.11.2018 20:00
Сегодня, 3 ноября, около 6:00 на железнодорожном пути в Славянском районе (Донецкая обл.) на станции им Кожушко мужчина попал под товарный поезд. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.
На месте происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что пострадал местный житель 1983 года рождения. Колесом вагона мужчине отрезало голень.
По данному факту полицией начато досудебное расследование по предварительной квалификацией – ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Славянск, мужчина, Полиция Донбасса
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