Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На железнодорожном пути в Славянском районе мужчина лишился ноги

03.11.2018 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На железнодорожном пути в Славянском районе мужчина лишился ноги

Сегодня, 3 ноября, около 6:00 на железнодорожном пути в Славянском районе (Донецкая обл.) на станции им Кожушко мужчина попал под товарный поезд. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

На месте происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что пострадал местный житель 1983 года рождения. Колесом вагона мужчине отрезало голень.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по предварительной квалификацией – ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

Источник : https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Славянск, мужчина, Полиция Донбасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх