Смартфоны, ноутбук и духовой шкаф: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 60 тыс. гривен

03.11.2018 11:26

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой области пограничники, совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил, предотвратили три попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на сумму 60 тыс. грн. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничного отрядов совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" обнаружили в трех случаях нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров, среди которых смартфоны, планшеты, ноутбук и газовый духовой шкаф на сумму 60 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Госпогранслужбе, товары были изъяты сотрудниками ГФС для принятия соответствующего правового решения.

Кроме того, на КПВВ «Станица Луганская» Лисичанского отряда с помощью служебной собаки, специально обученной для поиска наркотиков, в ручной клади гражданина Украины обнаружили 200 таблеток препарата психотропного действия «фенозепам». Гражданин и психотропный препарат переданы сотрудникам полиции.

Источник : https://dnews.dn.ua