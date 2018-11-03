Тинянский рассказал, как Прилепин заработал деньги на Захарченко

03.11.2018 15:23

Воевавший на стороне подразделений НВФ российский писатель Захар Прилепин заработал 50 тысяч долларов за книгу об убитом главаре «ДНР» Александре Захарченко.

Об этом сообщил член НВФ Евгений Тинянский и экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

На своей странице в соцсети Тинянский пишет, что некоторые отказались от гонорара, а Прилепин дал согласие:

«Именно в этой книге мы прочли, что у Захарченко в роду 7 героев Советского Союза, маузер, сабля от Буденного и кукуруза от Хрущева. Прилепин и из ряженного Сашки клоуна сделал и бабла заработал. Учитесь сынки».

Эту информацию подтвердил и экс-главарь НВФ «Восток» Александр Ходаковский, который отмечает:

«За книгу о Захарченко было предложено пятьдесят тысяч долларов. Кое-кто отказался, Прилепин взялся и написал».

Источник : https://antikor.com.