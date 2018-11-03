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Тинянский рассказал, как Прилепин заработал деньги на Захарченко
Воевавший на стороне подразделений НВФ российский писатель Захар Прилепин заработал 50 тысяч долларов за книгу об убитом главаре «ДНР» Александре Захарченко.
Об этом сообщил член НВФ Евгений Тинянский и экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
На своей странице в соцсети Тинянский пишет, что некоторые отказались от гонорара, а Прилепин дал согласие:
«Именно в этой книге мы прочли, что у Захарченко в роду 7 героев Советского Союза, маузер, сабля от Буденного и кукуруза от Хрущева. Прилепин и из ряженного Сашки клоуна сделал и бабла заработал. Учитесь сынки».
Эту информацию подтвердил и экс-главарь НВФ «Восток» Александр Ходаковский, который отмечает:
«За книгу о Захарченко было предложено пятьдесят тысяч долларов. Кое-кто отказался, Прилепин взялся и написал».
Источник : https://antikor.com.
Теги: Донбасс, деньги, Захарченко
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