В России оправдываются по поводу назначения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»

03.11.2018 12:40

В «Л-ДНР» после убийства «главы ДНР» Александра Захарченко «не оставалось другого варианта», кроме назначения «выборов». Об этом в ходе своего выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей в Вене (Австрия) 1 ноября заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин, передает пресс-служба МИД РФ.

«Лицемерно выглядят озвученные 30 октября на открытом брифинге в СБ ООН обвинения в адрес России в связи с предстоящими 11 ноября выборами в ДНР и ЛНР. Обязательства по Комплексу мер [Минских соглашений] есть у Киева, Донецка и Луганска, а не России. Киев блокирует продвижение на политическом треке урегулирования, делая невозможным проведение местных выборов на Донбассе в соответствии с минским Комплексом мер», – заявил он.

«В Донецке и Луганске просто не оставалось другого варианта кроме как назначить выборы с целью избежания "вакуума власти" и обеспечения нормальной жизнедеятельности региона в условиях продолжающейся блокады и угроз со стороны киевских властей. Членам Совбеза ООН было предложено заслушать представителя Луганска, компетентного в вопросах организации и проведения выборов. Однако мнение жителей Донбасса, к сожалению, так и не было услышано по вине некоторых наших западных партнеров, заблокировавших это выступление», – сказал Балакин.

Источник: https://dnews.dn.