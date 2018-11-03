Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина

03.11.2018 19:42

Накануне грядущих ноябрьских «выборов главы» на оккупированных территориях Донбасса продолжает накаляться обстановка. При помощи российских политтехнологов, Денису Пушилину организовали мощную пиар компанию, которая уже изрядно стала надоедать жителям квазиреспублики. Как только его не восхваляют СМИ. Мол Пушилин там, Пушилин здесь, Пушилин то сказал, Пушилин то сделал. Всё делается и организовывается непременно только «с помощью власти». Если верить местным СМИ, то жизнь в «республике» вертится только вокруг «нынешней власти». Нужно конечно отдать должное его пиарщикам и советникам. Чего только не придумают, дабы утихомирить людей, возмущённых уровнем жизни в оккупации, который с каждым днём становится всё хуже. Чтобы избежать протестов и голодных бунтов, «власть решила в очередной раз «пустить пыль в глаза».

На днях, Пушилин, поработал на публику и издал «указ» о повышении зарплат работникам бюджетной сферы, который высмеяли в соцсетях жители ОРДО.

В этом «указе» нынешний в.р.и.о «главы ДНР» Пушилин, принял решение с 1 ноября 2018 года увеличить на 20% размер окладов работников отдельных отраслей бюджетной сферы, а именно учителям, врачам, работникам культуры и спорта.

Отлично продуманный пиар-ход накануне незаконных «выборов» в псевдореспублике. Ведь известен тот факт, что основная часть участников «избирательного» процесса, составляют именно сотрудники бюджетной сферы.

Но и здесь команда Пушилина не всё просчитала. Ведь получается по этому «указу» остальные жители и работники других отраслей не в счет?

Как отмечают возмущённые жители «республик», что всем остальным труженикам, пенсионерам и инвалидам на какое-либо повышение не стоит и надеяться.

Однако, работникам отдельных отраслей бюджетной сферы особо не стоит преждевременно радоваться и надеяться на улучшения в заработной плате. Как известно, если с одной стороны прибывает, то в другой сразу же убывает. Ведь «власти» псевдореспублик ничего никому не дадут со своего кармана, они могу только забрать себе, непосильно нажитое тружениками Донбасса.

Как выяснилось, за обещанными повышениями зарплаты грядут большие сокращения штата различных структурных подразделениях бюджетников и снятия всякого рода доплат.

Начиная c октября месяца, с работников учебных заведений в «ДНР» сняли надбавки за интенсивность. Медиков также обязали подавать отчёты о том, что ни делают, что как-то оправдать повышение зарплаты.

Возмущению жителей оккупированных территорий Донецкой области нет пределов.