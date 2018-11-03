Жительницу Мариуполя заставили оформить справку ВПЛ для получения пенсии

03.11.2018 13:21

В 2015 году жительницу Мариуполя (Донецкая обл.) Наталью Стрельбу после переезда в Киев заставили оформить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) для получения пенсии, а в 2018 году выплаты заморозили на 2,5 месяца и до сих пор не выплатили долги. Обращение пенсионерки к заместителю министра социальной политики Николаю Шамбиру в эфире телеканала «112 Украина» зачитал ведущий программы «Голос народа».

«Переехала в 2015 году из Мариуполя в Киев к детям, считаюсь "переселенкой" или "перемещенной", но я так не считаю, так как с 2015 года имею постоянную прописку в Киеве в квартире дочери. В 2014 году у меня в Мариуполе умер муж, и я осталась одна. Годовщину мужа я отметила в Мариуполе, поставила памятник, выписалась из своей квартиры, выставила ее на продажу и переехала к дочери в Киев, в Деснянский район. Обратилась в Деснянский пенсионный фонд, где мне переоформили пенсию, но сказали, что нужно оформить справку переселенца – такое положение, иначе пенсию выдавать не будут», – говорится в обращении.

«Я все оформила и до 2018 года регулярно получала пенсию, а затем дочь поменяла квартиру на Оболонский район. Сходила в мае 2018 года в Оболонский пенсионный фонд, чтобы перевести документы из Деснянского пенсионного фонда в Оболонский. Переводили мои документы 2,5 месяца. Пенсию за эти месяцы мне не выдавали. В августе получила пенсию только за август, а за июнь и июль мне не выплатили по сей день. Сказали, что Кабинет министров не принял новую программу по выплате долгов по пенсиям. Я обращаюсь к вам с просьбой от себя и от других переселенцев: "Помогите восстановить справедливость… Я прошу выплатить мою законную пенсию"», – зачитал обращение пенсионерки ведущий программы.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир: «В данном случае, поскольку [пенсионерка] из Мариуполя, она не является перемещенным лицом. Тут вообще не должно быть вопросов, потому что человек переехал из одного города в другой. Это все мы рассмотрим, и, я думаю, такие вопросы будут решены. В таких случаях просто обращаются в пенсионный фонд, и пенсионный фонд должен решать эти вопросы».

Источник : https://dnews.dn