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Боевики арестовали людей Захарченко.
В подконтрольном пророссийским боевикам арестовали фигуранта «Миротворца» боевика Александра Смекалина, открыто выступавшего против и.о. главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил товарищ «депутата», «глава МИД ДНР» Борис Борисов.
«Есть информация, что в Донецке перед выборами задержаны Александр Смекалин и Роман Манекин. Оба поддержали политический протест против позорных «выборов без выбора» 11 ноября 2018 года. Вероятно, на 30 суток. «по Указу», в преамбуле которого отмечается, что он принят «для защиты населения от проявлений организованной преступности». Остается надеяться, что лица, которые отдали приказ об их задержании ответят по полной программе за создание механизма политических репрессий в «ДНР», незаконные аресты и пытки, и отсидят свои большие и давно заслуженные сроки. А все фамилии мы помним», - пишет оккупант.
В свою очередь, блогер «Хрусталик» сообщил о том, что Смекалин намеревался провести митинг против Пушилина и считал, что 11 ноября в Донецке состоятся «выборы без выбора», так как настоящие конкуренты ставленника Кремля к ним попросту не допущены.
Теги: Донбасс, боевики, Пушилин, Захарченко
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