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Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»
Жители временно не подконтрольного Украине Донецка сообщают о тяжелых боевыех действиях, которые слышны во всех районах города. Об этом дончане пишут в социальных сетях.
По их данным, обстрелы и бои слышны весь день — они доносятся преимущественно с севера и запада.
Первые серьезные залпы были слышны около 06:00 — именно в то время активизировались бои в направлении Донецкого аэропорта и Volvo-центра. Позднее звуки обстрелов только усилились.
«Арта + танки Спартак/ДАП Артемівська, Путилівсьий гай. Добряче чути виліт та шелестіння ((
Дуже схоже, дай Бог помилитись, „Град“ з Щегловка/Водопад», — писали пользователи около 08:00.
По их данным, к 10:00 обстрелы немного стихли, но потом возбновились с новой силой.
«Донецк 15.47 СЗ опять воюет, утром не навоевался», — пишут дончане.
«16:03 к Розы-Мира — грохочет периодически сторона Спартака, пулеметы, стрелковое», — написал еще один автор.
«Шо то совсем не тихо в „столице“», — жаловались пользователи около 17:00.
Информация о залпах «Града» больше не подтверждалась. Также о сильных обстрелах, которые длились всю ночь и все утро, сообщали жители временно не подконтрольной Украине Горловки.
Источник: https://donpress.
Теги: Донецк, Донбасс, град
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