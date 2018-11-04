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Архив - Донецкая область

На Донбассе больше года ликвидируют склад боеприпасов

04.11.2018 13:40
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На Донбассе больше года ликвидируют склад боеприпасов

В Донецкой области уже больше года пиротехники Главного управления продолжают проводить работы по ликвидации склада боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Работы ведутся возле пгт Ольгинка (Волновахский район, Донецкая обл.).

«Один за другим пиротехники уже изъяли около 3000 взрывоопасных предметов. Ситуация осложняется тем, что работы проводятся в непосредственной близости от населенного пункта и действующей железнодорожной дороги. Совсем недавно было установлено, что боеприпасы находятся и на глубине 2 м и более», – говорится в сообщении.

До этого работы проводились преимущественно на глубине до 1 м.

Плотность залегания снарядов очень высока, поэтому специалисты пиротехнических работ должны тщательно обследовать опасный участок.

С помощью специального пиротехнического оборудования происходит изъятие и транспортировки боеприпасов к месту их уничтожения.

В ГСЧС подчеркнули, что количество снарядов спрогнозировать невозможно. Специалисты предполагают, что работы по ликвидации данного склада боеприпасов будут продолжаться еще не один месяц.

Источник : https://dnews.dn. 



Теги: Донбасс, ликвидация, боеприпасы, склад
 
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