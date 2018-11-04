Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе

04.11.2018 21:21

Более 1,5 миллиона переселенцев из ныне неподконтрольной Киеву части Донбасса и Крыма живет в разных регионах Украины. Значительное количество людей продолжает находиться в зоне конфликта, выезжая иногда на подконтрольную территорию, в частности, для получения пенсий и соцвыплат. Для части людей оттуда такой возможности нет. Радио Свобода собрало мнения общественных активистов и самих ВПЛ о том, что беспокоит теперь, когда с начала конфликта прошло уже почти пять лет.

1. Свобода передвижения

С октября прошлого года по сентябрь 2018-го более 13 млн человек пересекла линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Из них около трех миллионов сделали это в Станице Луганской, рассказывает координатор проекта Норвежского совета беженцев Левон Азизян .

«Это пеший переход через разрушенную конструкцию моста, который взорвали еще в 2015-м. И это - единственный пункт пропуска в Луганской области, функционирующий на сегодняшний день», - говорит он.

По мнению эксперта, такая система усложняет, а иногда и делает невозможным передвижение, в частности, представителей маломобильных групп, которые хотят пересекать линию разграничения на Луганщине, тогда как в Донецкой области действует несколько таки пунктов пропуска - и для пешеходов, и для транспорта.

«Сейчас существует такая позиция, что украинская власть готова открыть пункт пропуска в Золотом, и это было определенным образом договорились на уровне Минска с представителями ОРЛО, но, к сожалению, этого не произошло. В свою очередь представители ОРЛО предлагают открыть КПВВ в Счастье, а это неприемлемо для украинской стороны», - объясняет Левон Азизян.

По его словам, есть возможность найти или альтернативные варианты открытия КПВВ, или открытие одновременно пунктов пропуска и в Золотом, и в Счастье на Луганщине, что могло бы стать компромиссом для обеих сторон.

Другой проблемой является разрешительная система на основе пропусков, которые надо ежегодно оформлять заново - фактически попасть на неподконтрольную территорию или покинуть ее сложнее, чем пересечь официальный государственную границу Украины, говорит Азизян.

«В свое время был принят правительственный план действий по правам человека в 2020 году и было предусмотрено, что до второго квартала 2016-го разрешительная система должна быть отменена, и люди должны получить возможность пересекать линию разграничения на основе паспорта. Но это не выполнено до сих пор. В 2017-м внесли изменения в временного порядка (пересечения линии разграничения – прим. ред.), И пропуска по крайней мере должны были стать бессрочными. Эти положения приняли, но они не реализуются, к сожалению», - отмечает он.

Также среди связанных со свободой передвижения труда Левон Азизян называет запрет пересекать линию разграничения на общественном транспорте, а также перечень разрешенных товаров, которые можно перевозить. В частности, по его словам, неурегулированным остается перевозки наличности.

2. Пенсии

Около 700 000 пенсионеров из Луганской и Донецкой областей сегодня не могут получать свою пенсию, говорит советник по вопросам внутренне перемещенных лиц в Киеве и Киевской области Александра Магурова .

«Они не могут выехать из неконтролируемой территории по разным причинам: они могут быть маломобильными, могут быть больными, могут иметь больных родственников, по которым нужно ухаживать», - объясняет она.

Кроме того, по словам Магуровои, выплат как переселенцы избавляются пенсионеры, имеющие жилье и оформляют регистрацию на подконтрольной территории, или временно выезжают за границу.

В Верховной Раде сегодня зарегистрирован законопроект 6692, посвященный этим вопросам, отмечает эксперт.

«Все граждане Украины смогут получать пенсию на территории Украины без справки ВПО. Все пенсионные дела должны быть в электронном виде, по большому счету сейчас много проблем именно с бумажными делами: они где-то теряются, они долго едут. Все граждане Украины смогут получать свои пенсии в любой точке Земли», - говорит она.

По данным на сайте Верховной Рады, данный законопроект вернули на доработку.

3. Жилье

Сейчас зарегистрированы несколько законопроектов (например - 6240) о предоставлении жилья людям, чьи дома пострадали от конфликта. Однако для их принятия не хватает политической воли, отмечает Олег Мартыненко из Украинского Хельсинского союза по правам человека.

В Верховной Раде, тем временем, называют и другие причины промедления.

В частности, по словам депутата от «Блока Петра Порошенко» Мустафы Найема, проблемой является инвентаризация этого жилья и доведения права собственности на жилье на оккупированной территории.

«Еще один вопрос: какое жилье выдавать? Потому что есть много регионов, где много заброшенного жилья, и которое можно реконструировать и выдавать переселенцам. Особенно в Западной Украине. Я это точно знаю, потому что я общался с МинВОТ. Такие инициативы есть, и они имеют право на жизнь, просто пока нет возможности создать такую системную программу для всех переселенцев. Я думаю, мы к этому еще придем », - считает депутат.

Депутат от «Оппоблока» Наталья Королевская , тем временем, указывает на то, что в Украине льготная очередь на социальное жилье расписана на много лет вперед.

«Лучшее, что можно получить - это право приоритетности в льготной очереди, то есть на двадцать лет, в лучшем случае, вы станете в очередь. Это исходя из того объема финансирования, которое мы сегодня имеем», - говорит она.

Технически есть международные механизмы компенсаций, но этим должно заниматься государство, убеждена представитель фракции «Самопомощь» Елена Сотник.

«Должен быть системный подход к обращению в суды к конкретной стране, которая развязала войну для получения компенсации. Есть оккупированные территории, оккупированные оккупантом, оккупантом является Российская Федерация. И на сегодняшний день, я считаю, эта страна должна нести материальную ответственность за то, что фактически перемещенные лица находятся в таких условиях», - говорит она.

По мнению депутата, Украина, в свою очередь, должна создавать экономические механизмы, чтобы переселенцы сами могли найти работу и адаптироваться, а Министерство иностранных дел и Минюст должны начинать активную деятельность по получению компенсаций от страны-агрессора.

4. Выборы

Сегодня переселенцы могут избирать президента и половину Верховной Рады, но не могут голосовать за мажоритарщиков и выбирать местную власть, отмечает координатор проектов Международного фонда избирательных систем (IFES) Надежда Пашкова.

«Надо прийти в Государственный реестр избирателей, написать заявление и просто показать паспорт. Даже не нужна справка ВПЛ. 5 сентября этого года ЦИК упростила эту процедуру. Если будет два тура, то эту процедуру надо будет проходить дважды», - говорит она.

В то же время, по данным исследования, проведенного IFES в феврале этого года среди более чем двух тысяч переселенцев, 48% опрошенных считают важным голосовать именно на местных выборах.

«Сейчас, чтобы приобрести права голоса на местных выборах и выбирать мажоритарных кандидатов в Верховную Раду, единственный выход для переселенцев - это изменить место регистрации. Место регистрации не так просто изменить, и это связано не только с материальными проблемами. Если человек прописывается в Киеве, Луцке, Черновцах, то когда она будет возвращаться туда, где она жила раньше, чтобы навестить родственников или места захоронений, то у него могут возникать проблемы при пересечении линии разграничения», - отмечает Надежда Пашкова.

Как рассказывает эксперт, полтора года назад в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 6240, но до сих пор его не выносили на рассмотрение в сессионном зале.

Источник : http://avdeevka.city