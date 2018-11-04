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"Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения не только создают бесконечные очереди, в которых люди вынуждены выстаивать по много часов, но и цепляются к автомобилистам, выискивая повод для «штрафа». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированных территорий, боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения под видом «проверки ГАИ» выискивают поводы, чтобы получить с автовладельцев «штраф», а то и забрать автомобиль. «Штрафы» выписываются, буквально, за каждую мелочь, пи этом оплачивать их надо на месте.
Вот как описывают происходящее на блокпосту «ДНР» во временно оккупированной Еленовке:
«Еленовка. Доблестные сотрудники ГАИ сегодня бродили по ряду общей очереди, одного парня увели к себе в машину за лысую резину, протокол писать, наверное… Следите за состоянием своих транспортных средств)))»,
«Протокол?))) Изношенная резина относится к тех.неисправностям, а по правилам ДНР за любую тех.неисправность штраф от 680 рублей и в случае невозможности устранения на месте — эвакуация ТС…
Теги: Донбасс, штраф, ДНР, автомобилисты
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- «Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину16:19
- Россия депортирует в Украину снайпера донецких боевиков15:45
- Боевики арестовали людей Захарченко.15:28
- В Донецке взорвался и сгорел автомобиль14:20
- На Донбассе больше года ликвидируют склад боеприпасов13:40
- Боевики «ДНР» запугивают людей, что после «выборов» закроют блокпосты13:24
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