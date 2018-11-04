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События, как на Донбассе, могут произойти где угодно на постсоветском пространстве, – Лозница
Война на Донбассе является следствием распада России как «империи». Такое мнение режиссер фильма «Донбасс» Сергей Лозница высказал в интервью ZN.UA.
«То, что произошло на оккупированной территории, и то, как это происходило, может произойти где угодно на постсоветском пространстве. Я вижу эти события на Донбассе как следующий шаг в распаде Российской империи. И распад этот длится вот уже сто лет», – сказал он.
По словам режиссера, после распада Советского Союза элита «вынуждена была решать те же вопросы, которые не были решены в 1917 году».
«Вот мы в этой исторической точке и продолжаем топтаться. И решения нет. И даже понимания, что нужно делать, нет. Если вы не хотите, чтобы этой опухолью покрылась вся страна, нужно хотя бы происходящее описать и потом над этим думать. Я предложил свой взгляд», – отметил Лозница.
Источник: https://dnews.
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