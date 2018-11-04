В Донецке мощный обстрел: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности

04.11.2018 23:37

"Трясти" Донецк стало с раннего утра. Примерно с 06.00 заработало стрелковое оружие.

Потом, по данным из соцсетей, боевики перешли к тяжелому. Дончане рассказывают, что неспокойно и сейчас. В разных районах Донецка слышны сильные перестрелки, а в районе ДАПа гремят взрывы, передает "Диалог.UA". В соцсетях рассказывают, что обстрелы усилились после полудня.

По центру Донецка были замечены колонны тентованных машин террористов "ДНР". "Дуже схоже, дай Бог помилитись, "Град" з Щегловка/Водопад", - писали в соцсетях утром 4 ноября. Днем пользователи соцсети сообщали, что обстрелы не прекратились, но тяжелое вооружение смолкло, работает стрелковое оружие.



"Не навоевались еще", "Грохочет периодически сторона Спартака, пулеметы, стрелковое", "Совсем не тихо в "столице", - рассказывают в донецких пабликах вечером воскресенья. Напомним, в соцсетях сообщили о мощном взрыве в Донецке и возможных погибших.



Источник: www.dialog.ua