В Донецке взорвался и сгорел автомобиль

04.11.2018 14:20

Во временно оккупированном Донецке на улице Щетинина взорвался и сгорел автомобиль, припаркованный возле дома. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Донецке жители улиц Щетинина, Заперевальная и других, расположенных поблизости, поздно вечером были напуганы мощным взрывом от которого задрожали окна.

Как сообщили жители улицы Щетинина, около 20:25 взорвался и сгорел автомобиль, припаркованный возле дома №5.

Ни пожарников, ни «полиции» рядом замечено не было. Оккупационные «власти ДНР» данное событие пока никак не прокомментировали.

Вот что сообщают жители временно оккупированного Донецка в соцсетях:

«Донецк 20.35 к Заперевальная, 10 минут назад что-то бахнуло так, что окна задрожали Щетинина – аналогично»,

«Горит машина на Щетинина под домом. Щетинина 5».