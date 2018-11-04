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В Донецке взорвался и сгорел автомобиль
Во временно оккупированном Донецке на улице Щетинина взорвался и сгорел автомобиль, припаркованный возле дома. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке жители улиц Щетинина, Заперевальная и других, расположенных поблизости, поздно вечером были напуганы мощным взрывом от которого задрожали окна.
Как сообщили жители улицы Щетинина, около 20:25 взорвался и сгорел автомобиль, припаркованный возле дома №5.
Ни пожарников, ни «полиции» рядом замечено не было. Оккупационные «власти ДНР» данное событие пока никак не прокомментировали.
Вот что сообщают жители временно оккупированного Донецка в соцсетях:
«Донецк 20.35 к Заперевальная, 10 минут назад что-то бахнуло так, что окна задрожали Щетинина – аналогично»,
«Горит машина на Щетинина под домом. Щетинина 5».
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, автомобиль
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