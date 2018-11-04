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В Горловке отправили «полицию» в «усиление»
04.11.2018 22:41
Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти «ДНР» отправили «полицию» в «усиление». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированной Горловки, оккупационные «власти ДНР» отправили «полицию» в «усиление». В связи с этим часть «полиции» заставили надеть полевую форму. «Полицейские» этими мерами недовольны:
«Привыкшие трусить и тусить горловские менты злые сегодня, в усилениях стоять не хотят, все с перекошенными мордами, некоторые в полевых формах. Горловка»,
«Вру, ещё ж когда Захара …ли, тоже на усилении все были»,
«Визуально усилились с субботы»,
«Всего 4 месяца с прошлого прошло, пусть не расслабляются».
Теги: Донбасс, Горловка, полиция
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