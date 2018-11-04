Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину

04.11.2018 16:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В населенном пункте Равнополье Волновахского района со следами насильственной смерти была найдена 78-летняя пенсионерка. К ее смерти причастен местный житель, который в пьяном состоянии пришел к старушке и забил ее до смерти.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Донецкой области.

Мертвое тело женщины обнаружили родственники погибшей, которые приехали навестить бабушку. Пенсионерка лежала в своей постели, а вся комната была в крови.

«В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Октябрьской в собственной постели находится тело пожилой женщины с явными признаками телесных повреждений, а вся комната в крови», - рассказали в полиции.

На место трагедии была отправлена следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. Установить личность убийцы удалось в течение часа. Им оказался 41-летний местный житель. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он рассказал, что сам пришел к пенсионерке и начал бить ее ногами и руками. От полученных травм старушка скончалась на месте. После инцидент мужчина пошел домой.

Полицейские арестовали мужчину. Данный факт был внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Криминального кодекса Украины «Умышленное убийство», которая предусматривает до 15 лет тюремного заключения.

Источник : https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Волноваха, убийство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх