«Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину

04.11.2018 16:19

В населенном пункте Равнополье Волновахского района со следами насильственной смерти была найдена 78-летняя пенсионерка. К ее смерти причастен местный житель, который в пьяном состоянии пришел к старушке и забил ее до смерти.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Донецкой области.



Мертвое тело женщины обнаружили родственники погибшей, которые приехали навестить бабушку. Пенсионерка лежала в своей постели, а вся комната была в крови.



«В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Октябрьской в собственной постели находится тело пожилой женщины с явными признаками телесных повреждений, а вся комната в крови», - рассказали в полиции.



На место трагедии была отправлена следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. Установить личность убийцы удалось в течение часа. Им оказался 41-летний местный житель. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он рассказал, что сам пришел к пенсионерке и начал бить ее ногами и руками. От полученных травм старушка скончалась на месте. После инцидент мужчина пошел домой.



Полицейские арестовали мужчину. Данный факт был внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Криминального кодекса Украины «Умышленное убийство», которая предусматривает до 15 лет тюремного заключения.

Источник : https://zi.dn.ua