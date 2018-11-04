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«Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину
В населенном пункте Равнополье Волновахского района со следами насильственной смерти была найдена 78-летняя пенсионерка. К ее смерти причастен местный житель, который в пьяном состоянии пришел к старушке и забил ее до смерти.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Донецкой области.
Мертвое тело женщины обнаружили родственники погибшей, которые приехали навестить бабушку. Пенсионерка лежала в своей постели, а вся комната была в крови.
«В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Октябрьской в собственной постели находится тело пожилой женщины с явными признаками телесных повреждений, а вся комната в крови», - рассказали в полиции.
На место трагедии была отправлена следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. Установить личность убийцы удалось в течение часа. Им оказался 41-летний местный житель. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он рассказал, что сам пришел к пенсионерке и начал бить ее ногами и руками. От полученных травм старушка скончалась на месте. После инцидент мужчина пошел домой.
Полицейские арестовали мужчину. Данный факт был внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Криминального кодекса Украины «Умышленное убийство», которая предусматривает до 15 лет тюремного заключения.
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Волноваха, убийство
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