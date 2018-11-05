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Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях

05.11.2018 12:30
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Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях

Оккупационные «власти ДНР» во всю готовятся к выборам. Кроме расклейки странной рекламы белятся бордюры и уличные урны для мусора. А вот боевиков «ДНР» «на позициях» заставили побелить буржуйки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» во время копируют РФ, даже в том, что касается заведомо абсурдных действий. Недавно соцсети насмешил ролик, в котором коммунальщик под Екатеринбургом косят траву под снегом. В «ДНР» решили не отставать, но так как снег ещё не выпал, боевикам «ДНР» «на позициях» дали указание побелить буржуйки. Сами боевики признают, что это абсурд, но ничего не поделаешь – приказ.

Свои обиженные реплики и фото побеленной буржуйки они разместили в соцсетях:

«Маразм на передовой… ПАТРОН С ГУЛЬКИН НОС, НО ЗА ТАБЕЛЕМ БУРЖУЙКИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ!!!!!».

Однако, вместо сочувствия, подобный факт вызвал только насмешки:

«Ну выборы в банановых республиках — это ж праздник. Белят бордюры и буржуйки. На ужин котлеты обещали»,

«Это будет урна для голосования. Специальная, чтобы бюллетни врагу не достались они будут сразу сгорать, а результат по участку будут определять в рэзбубликанском цык, наблюдая (в военно-полевой бинокль) за дымом из трубы»,

«Надеюсь краска из Абхазии и после нагрева они все сдохнут от повышенного содержания мышьяка в краске!!!»,

«І я чогось не збагну...».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, выборы, ДНР, боевики
 
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