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Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
В неподконтрольном Украине Донецке местная «власть» предпринимает множество шагов для обеспечения явки на предстоящих 11 ноября выборах. Об этом сообщают в соцсетях местные жители.
Некоторые дончане утверждают, что оказывается акивное давление на бюджетников, пенсионеров и студентов.
«Врачам сказали прийти на этот спектакль обязательно 11 ноября. Делают обходы по домам и спрашивают пенсионеров о явке. Студентам тоже дали понять, что нужна явка. Кто победит — очевидно, что Пушилин», — пишет очевидец.
Еще один житель ОРДО сообщил, что вся «предвыборная кампания», по его личным наблюдениям, построена на продвижении идей «русского мира». Местные издания печатают массу агитационных материалов, улицы заполнены билбордами, также люди получают «приглашения» на «выборы»:
«Голосуйте за кандидатов с русским сердцем — это один из мессенджей. Поэтому все печально».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ОРДО
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