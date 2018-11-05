- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал16:05
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»15:33
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
Донбасс захлестнули сильные бои, у армии РФ минус 7 боевиков
По всей линии столкновения российские оккупанты не перестают применять тяжелое вооружение и срывать перемирие.
Боевики прицельно атакуют силы ООС, применяя в своих обстрелах запрещенный калибр. Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, за минувшие сутки 4 ноября российские боевики на Донбассе совершили 18 обстрелов, причем возросло количество применения боевиками минометов тяжелого калибра, передает "Диалог.UA". Украинские военные уточняют, что за 4 ноября боевики по расположениям ВСУ на Донбассе выпустили 68 минометных боеприпасов 82-мм калибра и 8 мин 120-го калибра. Силы ООС понесли потери.
Один Герой погиб, еще трое бойцов ВСУ получили ранения. Также сообщается, что еще один боец сил ООС получил ранение средней степени тяжести. Потери есть и у армии РФ: трое боевиков уничтожены, четыре ранены. На луганском направлении зафиксировано пять прицельных обстрелов позиций ВСУ. Террористы устроили массированную атаку на расположения сил ООС вблизи хутора Вольный. Тяжелые обстрелы зафиксированы и вблизи позиций ВСУ в районе Золотое-4.
Причем Золотое-4 боевики обстреливали дважды за сутки. Под огонь оккупантов попали также позиции ВСУ около Крымского. Здесь силам ООС пришлось мощно ответить, чтобы приструнить огневую активность российских оккупантов. На донецком направлении произошло наибольшее количество атак. 7 из 13 фактов срыва перемирия зафиксированы с использованием вояками РФ минометов. Жаркие бои развернулись вблизи позиций ВСУ в районе Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Гнутово, Водяного. С начала текущих суток 5 ноября в зоне ООС зафиксировано уже 2 факта обстрелов украинских военных боевиками армии РФ. Все обстрелы произошли на донецком направлении.
Террористы обстреляли ВСУ в районе Гнутово и Павлополя. По состоянию на 15:00 5 ноября потерь среди бойцов ООС за текущие сутки не зафиксировано. Напомним, экс-ОБСЕшник Хуг шокировал очередным заявлением о развязанной Россией войне на Донбассе. Добавим, в Сети показали, что случилось с поселком под Луганском после прихода на Донбасс "русского мира".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
- Почему ВСУ терпят обстрелы, а Путин не сливает ДНР и ЛНР
- Стало известно, кто сейчас воюет на Донбассе против ВСУ
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал16:05
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»15:33
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Вернуть деньги за утепление жилья. Как работают «теплые кредиты»?16:31
- Азовский кризис. Что означает резолюция Европарламента в поддержку Украины16:16
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал16:05
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество15:45
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»15:33
- Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы15:15
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы14:30
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"