- Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, погиб один украинский военный09:38
- Взрыв машины в Донецке: В ОРДО объяснили причину09:21
- Еще и грабил: Суд России вынес решение о депортации в Украину снайпера «ДНР»09:10
- Оккупация превратила жизнь в поселке под Луганском в сущий кошмар - кадры08:58
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»08:38
- В ДНР отправили «полицию» в «усиление»08:35
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности08:20
- Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение07:10
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
Еще и грабил: Суд России вынес решение о депортации в Украину снайпера «ДНР»
Лукояновский суд Нижегородской области России принял решение депортировать в Украину гражданина Украины Максима Шадрова, который с 2014 года на Донбассе воевал на стороне «ДНР» в качестве снайпера. Об этом сообщает ряд российских СМИ.
Однако в электронной системе судебных решений РФ постановление по делу Шадрова еще не опубликовано.
По имеющимся у СМИ данным, Шадрова обвиняют в нарушении миграционного законодательства – он не легализовал свое проживание на территории РФ. Решение о депортации выносил судья В.П. Голуб. «Вопреки доводам Шадрова М.А. о существовании угрозы его жизни и здоровью на территории Украины не приведено конкретных фактов и доказательств», – говорится в решении суда.
В СМИ приводится скриншот сообщения от Шадрова, которое он отправил из зала суда:
При этом отмечается, что во время пребывания в России Шадров уже имел проблемы с законом. Так, в Нижнем Новгороде он был осужден по пункту «г» ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, срок до 7 лет лишения свободы). Наказание ему назначили незначительное, и отбыл он его полностью в Нижегородском СИЗО.
Как сообщалось ранее, житель Одессы Максим Шадров был задержан в Нижнем Новгороде 1 ноября. До участия в вооруженном конфликте на Донбассе он стал участником международного скандала, когда воевал в на стороне режима Каддафи в Ливии. Шадров находится в базе «Миротворец».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, депортация, ДНР
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Международный суд ООН огласил первый вердикт по иску Украины против России: все подробности
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину
- В России устроили судилище на женщиной, которая осуждала в соцсетях агрессию РФ против Украины (ВИДЕО)
- Російська сторона в Гаазі докорила Україні у "нечіткому формулюванні"
- Сети высмеяли очередную "многоходовочку" Путина - подать в суд на Украину. Вопрос: в какой?
- Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, погиб один украинский военный09:38
- Взрыв машины в Донецке: В ОРДО объяснили причину09:21
- Еще и грабил: Суд России вынес решение о депортации в Украину снайпера «ДНР»09:10
- Оккупация превратила жизнь в поселке под Луганском в сущий кошмар - кадры08:58
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»08:38
- В ДНР отправили «полицию» в «усиление»08:35
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности08:20
- Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение07:10
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- "Без вас было хорошо, в**ите отсюда": крымчане уже не выносят россиян, в Крыму России больше не рады - соцсети09:51
- Cтатуя Мохамеда Салаха рассмешила соцсети09:38
- Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, погиб один украинский военный09:38
- Avast прекращает поддержку двух версий Windows 09:30
- Взрыв машины в Донецке: В ОРДО объяснили причину09:21
- Еще и грабил: Суд России вынес решение о депортации в Украину снайпера «ДНР»09:10
- Оккупация превратила жизнь в поселке под Луганском в сущий кошмар - кадры08:58
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»08:38
- В ДНР отправили «полицию» в «усиление»08:35
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности08:20
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- Боевики арестовали людей Захарченко.