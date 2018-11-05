Еще и грабил: Суд России вынес решение о депортации в Украину снайпера «ДНР»

05.11.2018 09:10

Лукояновский суд Нижегородской области России принял решение депортировать в Украину гражданина Украины Максима Шадрова, который с 2014 года на Донбассе воевал на стороне «ДНР» в качестве снайпера. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Однако в электронной системе судебных решений РФ постановление по делу Шадрова еще не опубликовано.

По имеющимся у СМИ данным, Шадрова обвиняют в нарушении миграционного законодательства – он не легализовал свое проживание на территории РФ. Решение о депортации выносил судья В.П. Голуб. «Вопреки доводам Шадрова М.А. о существовании угрозы его жизни и здоровью на территории Украины не приведено конкретных фактов и доказательств», – говорится в решении суда.

В СМИ приводится скриншот сообщения от Шадрова, которое он отправил из зала суда:

При этом отмечается, что во время пребывания в России Шадров уже имел проблемы с законом. Так, в Нижнем Новгороде он был осужден по пункту «г» ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, срок до 7 лет лишения свободы). Наказание ему назначили незначительное, и отбыл он его полностью в Нижегородском СИЗО.

Как сообщалось ранее, житель Одессы Максим Шадров был задержан в Нижнем Новгороде 1 ноября. До участия в вооруженном конфликте на Донбассе он стал участником международного скандала, когда воевал в на стороне режима Каддафи в Ливии. Шадров находится в базе «Миротворец».

Источник: https://dnews.dn.ua