- Оккупация превратила жизнь в поселке под Луганском в сущий кошмар - кадры08:58
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»08:38
- В ДНР отправили «полицию» в «усиление»08:35
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности08:20
- Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение07:10
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни21:00
- Пересечение линии разграничения в Донбассе: общественники напомнили важные моменты20:44
- Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»20:05
Оккупация превратила жизнь в поселке под Луганском в сущий кошмар - кадры
Нищета, неуверенность в завтрашнем дне и постоянный страх стать жертвой разгула криминалитета.
Такова жизнь в поселке Чернухино, расположенного в Перевальском районе Луганской области на территории, временно подконтрольной террористической "ЛНР". Реалии оккупированного боевиками поселка показали в программе "Донбасс. Реалии" на Youtube, передает "Диалог.UA".
Сейчас большинство жителей поселка – пенсионеры. Почти все люди трудоспособного возраста выехали, так как населенный пункт стал "призраком": работы там нет, жители постоянно подвергаются опасности стать жертвами обстрела в случае обострения ситуации или жертвами мародерства. Последнее – бич Чернухино. Страдают в основном старики.
Так, пенсионерка Наталья Сергеевна рассказала, что грабители забрали самое ценное, что было в ее доме: шкаф, телевизор и даже… пластиковые окна. Поселок, ранее бывший весьма процветающим населенным пунктом, с началом оккупации превратился в кошмарное место. Большинство домов – брошенные. А исправительная колония стала… пристанищем и спасением для многих оставшихся жителей.
То есть, оккупация превратила Чернухино в "королевство кривых зеркал", где смешалось и изменило свое значение многое. Но главное очевидно: это – то место, где нормальный человек жить не захочет. Напомним, ролик из оккупированного Луганска шокировал Интернет. Также в ОРЛО поняли, что Россия их кинула.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, война, оккупация
- "Русский мир": опубликованы фото развалин Луганского аэропорта
- Сазонов: пустые разговоры и молчание - когда же украинская власть примет решение по оккупированному Донбассу
- Над оккупированым Луганском засекли российские истребители
- Президент и премьер поссорились из-за угля
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»
- “Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит", - соцсети начали делать ставки на исход войны между Плотницким и экс-главарем “МВД ЛНР”
- Оккупация превратила жизнь в поселке под Луганском в сущий кошмар - кадры08:58
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»08:38
- В ДНР отправили «полицию» в «усиление»08:35
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности08:20
- Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение07:10
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни21:00
- Пересечение линии разграничения в Донбассе: общественники напомнили важные моменты20:44
- Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»20:05
- Оккупация превратила жизнь в поселке под Луганском в сущий кошмар - кадры08:58
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»08:38
- В ДНР отправили «полицию» в «усиление»08:35
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности08:20
- "Россия не агрессор, я так не считаю", - новое шокирующее заявление Александра Хуга - видео08:15
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Мороз до -14: синоптик рассказал, когда начнется холодная погода в ноябре07:45
- Нацбанк сообщил о закрытии ещё одного украинского банка07:27
- Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение07:10
- Построенный россиянами мост затопило: сотни людей "отрезаны от материка", пострадавших эвакуируют (ВИДЕО) 23:25
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина
- Боевики арестовали людей Захарченко.
- Донецк зол из-за ареста судна "Л/ДНР" в Мариуполе: "Чем компенсировать будете, из нашего кармана?"