Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России

05.11.2018 12:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России

Вчера в неподконтрольном Украине Донецке выступили российские артисты — группа «Кватро» и певица Юлия Плаксина. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Поздравляя жителей ОРДО с праздником, врио главаря «ДНР» Денис Пушилин отметил:

«Сегодня мы празднуем День народного единства. Это новый для нас праздник, и этот день имеет особое значение. В официальных заявлениях и речах мы часто слышим: „братский народ России“, „братская Россия“. Считаю это неправильным, потому что мы — живая часть Русского мира, мы — часть России. Скажу больше, мы — Россия».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх