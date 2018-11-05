Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России

05.11.2018 12:01

Вчера в неподконтрольном Украине Донецке выступили российские артисты — группа «Кватро» и певица Юлия Плаксина. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Поздравляя жителей ОРДО с праздником, врио главаря «ДНР» Денис Пушилин отметил:

«Сегодня мы празднуем День народного единства. Это новый для нас праздник, и этот день имеет особое значение. В официальных заявлениях и речах мы часто слышим: „братский народ России“, „братская Россия“. Считаю это неправильным, потому что мы — живая часть Русского мира, мы — часть России. Скажу больше, мы — Россия».

Источник: https://donpress.com