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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска очереди

05.11.2018 10:07
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Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска очереди

Все контрольно-пропускные пункты вдоль линии разграничения работают согласно осеннему расписанию. О текущей ситуации на блокпостах информирует пресс-служба ГПСУ.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» — 45/50;
  • «Марьинка» — 0/60;
  • «Новотроицкое» — 30/50;
  • «Гнутово» — 25/20

Всего за истекшие сутки через КПВВ последовало 31 800 человек и 4600 транспортных средств:

«Майорское» — 7140 человек и 1030 транспортных средств;

«Марьинка» — 7640 человек и 1520 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6175 человек и 1310 транспортных средств;

«Гнутово» — 2890 человек и 790 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8000 человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, КПВВ, очереди
 
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