Последние новости раздела
- Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска очереди10:07
- Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, погиб один украинский военный09:38
- Взрыв машины в Донецке: В ОРДО объяснили причину09:21
- Еще и грабил: Суд России вынес решение о депортации в Украину снайпера «ДНР»09:10
- Оккупация превратила жизнь в поселке под Луганском в сущий кошмар - кадры08:58
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»08:38
- В ДНР отправили «полицию» в «усиление»08:35
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности08:20
- Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение07:10
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска очереди
05.11.2018 10:07
Все контрольно-пропускные пункты вдоль линии разграничения работают согласно осеннему расписанию. О текущей ситуации на блокпостах информирует пресс-служба ГПСУ.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорское» — 45/50;
- «Марьинка» — 0/60;
- «Новотроицкое» — 30/50;
- «Гнутово» — 25/20
Всего за истекшие сутки через КПВВ последовало 31 800 человек и 4600 транспортных средств:
«Майорское» — 7140 человек и 1030 транспортных средств;
«Марьинка» — 7640 человек и 1520 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6175 человек и 1310 транспортных средств;
«Гнутово» — 2890 человек и 790 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8000 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, КПВВ, очереди
Читайте также:
- КПВВ "Зайцеве" знов працює
- Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвались 5480 человек и 1130 авто
- На двух донбасских КПВВ произошли задержания
- Тестовый режим: завтра попробуют открыть многострадальный КПВВ
- КПВВ "Золотое" на Луганщине обещают открыть на этой неделе
- На линии разграничения произошли задержания: кого и за что взяли
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену 10:31
- Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска очереди10:07
- Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, погиб один украинский военный09:38
- Взрыв машины в Донецке: В ОРДО объяснили причину09:21
- Еще и грабил: Суд России вынес решение о депортации в Украину снайпера «ДНР»09:10
- Оккупация превратила жизнь в поселке под Луганском в сущий кошмар - кадры08:58
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»08:38
- В ДНР отправили «полицию» в «усиление»08:35
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности08:20
- Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение07:10
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену 10:31
- Страшный секрет Винника раскрыт: обмануты все «волчицы». ВИДЕО10:17
- Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска очереди10:07
- Известный астролог дала прогноз для России и Украины на 2019 год10:05
- "Без вас было хорошо, в**ите отсюда": крымчане уже не выносят россиян, в Крыму России больше не рады - соцсети09:51
- Cтатуя Мохамеда Салаха рассмешила соцсети09:38
- Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, погиб один украинский военный09:38
- Avast прекращает поддержку двух версий Windows 09:30
- Взрыв машины в Донецке: В ОРДО объяснили причину09:21
- Еще и грабил: Суд России вынес решение о депортации в Украину снайпера «ДНР»09:10
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- Боевики арестовали людей Захарченко.