Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, погиб один украинский военный

05.11.2018 09:38

На протяжение минувших суток пророссийские террористы 18 раз открывали огонь по позициям представителей ВСУ, 13 из которых – из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В результате этого погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-центра ООС.



«Российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, враг 13 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями», – говорится в пресс-релизе.



Также известно, что боевики вели прицельный огонь из минометов различного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское. В том числе, в районе Золотого российские наемники два раза применили минометы калибра 120 мм и три раза – 82-го калибра.