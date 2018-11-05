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Архив - Донецкая область

В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике

05.11.2018 12:46
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В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике

4 ноября ночью на проспекте Мира, неподалеку от ночного клуба "Эгоист", прогремел взрыв.

Как сообщили 0629 в пресс-службе Центрального отдела полиции, сообщение о взрыве поступило от местных жителей.

"На место происшествия выехала оперативная группа Центрального отдела полиции, кинологическая служба, взрывотехники. На месте происшествия были обнаружены осколки гранаты, предположительно РГД-5. Изъятое направлено на экспертизу для подтверждения", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, во время взрыва никто не пострадал.

По словам очевидцев, мужчина бросил гранату и убежал.

На данный момент проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к взрыву.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ст. 296 ч.4 УК Украины (хулиганство - наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет).

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, граната
 
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