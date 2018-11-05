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Архив - Донецкая область

В ДНР отправили «полицию» в «усиление»

05.11.2018 08:35
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В ДНР отправили «полицию» в «усиление»

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти «ДНР» отправили «полицию» в «усиление». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированной Горловки, оккупационные «власти ДНР» отправили «полицию» в «усиление». В связи с этим часть «полиции» заставили надеть полевую форму. «Полицейские» этими мерами недовольны:

«Привыкшие трусить и тусить горловские менты злые сегодня, в усилениях стоять не хотят, все с перекошенными мордами, некоторые в полевых формах. Горловка»,

«Вру, ещё ж когда Захара …ли, тоже на усилении все были»,

«Визуально усилились с субботы»,

«Всего 4 месяца с прошлого прошло, пусть не расслабляются».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, Горловка, полиция, ДНР
 
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