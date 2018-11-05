В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал

05.11.2018 16:05

На неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области вновь вырос в цене бензин. Об этом пишут дончане в социальных сетях, публикуя соответствующие фото с заправок.

По их данным, согласно обещаниям врио «главы» «ДНР» Дениса Пушилина, топливо должно было стоить «как в Ростове», — то есть на уровне 45 руб. за литр. Однако низкие цены были лишь на ограниченном числе заправок и продержались недолго.

«Донецьк.Раздольна сьогодні. Недовго музика грала?» — пишут дончане, публикуя фото с заправки.

Безин стоит 51 руб. за литр 92-го и 53 руб. за литр 95-го.

«Так еще не середина ноября, щас поднимут до 100ф, а потом снизят % на 10… Все честно, школа МММ…», — возмущаются дончане.

Цены на бензин должны были снижаться на двух сетях АЗС — «Республиканская топливная компания» и «Донтопливо». Еще неделю назад Пушилин обещал, что снижение цен на топливо в ближайшее время ожидается на всех АЗС.

Источник: https://donpress.com