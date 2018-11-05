- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»15:33
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России12:01
В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
На неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области вновь вырос в цене бензин. Об этом пишут дончане в социальных сетях, публикуя соответствующие фото с заправок.
По их данным, согласно обещаниям врио «главы» «ДНР» Дениса Пушилина, топливо должно было стоить «как в Ростове», — то есть на уровне 45 руб. за литр. Однако низкие цены были лишь на ограниченном числе заправок и продержались недолго.
«Донецьк.Раздольна сьогодні. Недовго музика грала?» — пишут дончане, публикуя фото с заправки.
Безин стоит 51 руб. за литр 92-го и 53 руб. за литр 95-го.
«Так еще не середина ноября, щас поднимут до 100ф, а потом снизят % на 10… Все честно, школа МММ…», — возмущаются дончане.
Цены на бензин должны были снижаться на двух сетях АЗС — «Республиканская топливная компания» и «Донтопливо». Еще неделю назад Пушилин обещал, что снижение цен на топливо в ближайшее время ожидается на всех АЗС.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, бензин, ДНР, Пушилин, ОРДО
- Пушилин предложил лишить русский язык статуса государственного в "ДНР" (ВИДЕО)
- Жители Новоазовского района в шоке от цен
- Наконец-то! Свершилось! Россия «отслюнявит» немеряно деньжищ жителям «ДНР»!
- "Ты узнаешь это первым", - Бутусов ответил на "цитату года" Пушилина про запрет "диверсионной деятельности" украинских ДРГ
- Версии переворота в ДНР: "битва кремлёвских", "рука США", междоусобица
- Пушилин сделал смешное и абсурдное заявление о переселенцах
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»15:33
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России12:01
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал16:05
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество15:45
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»15:33
- Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы15:15
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы14:30
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- 20 000 вооруженных мигрантов могут прорвать гранцу Евросоюза14:02
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену