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В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)
В эти дни оккупированный Луганск вовсю готовится к так называемым «выборам». В сети высмеяли странный предвыборный ролик, который подготовили для жителей «республики» организаторы
Выборы нового главаря «ЛНР» должны пройти 11 ноября. В попытке привлечь как можно больше людей организаторы готовы использовать любые меры. Так, в сети обратили внимание на странный ролик, который выпустили к «выборам».
В нем группа молодых людей с натянутыми улыбками танцует под популярную песню Skibidi российской рэйв-группы Little Big. В ролике людей призывают идти на «выборы» и объясняют им правила голосования. Низкопробный ролик явно ориентирован на привлечение молодежи.
На нелепое видео обратил внимание журналист Денис Казанский.
«Вот такой рекламой жителей Луганска призывают принять участие в «выборах главы ЛНР» 11 ноября. Видимо, организаторы этого действа с самого начала решили взять за основу, что нормальные люди на эти «выборы» не пойдут, поэтому креатив таргетируют на умственно отсталых граждан», — написал он.
До этого сообщалось, что в то время, как в телевизоре российские пропагандисты всячески поддерживают «независимость» донбасских «республик», в реальной жизни Москва начинает потихоньку отгораживаться от такого соседства на границе. Об этом рассказал на своей странице в Twitter блогер под ником «ЛНР (Колывано-Бджолария)».
Он сообщил, что Россия отгородилась от территорий, находящихся под контролем боевиков «ЛНР», новым забором с колючей проволокой. В подтверждение своих слов автор публикации предоставил соответствующие фотографии.
«Пруфы как «ЛНР» присоединяется к РФ, новый забор в районе Песчановки (ниже поселка Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки», — написал он.
«Это, наверное, братаются так…под током или так будет стоять?», «Путен памаги», «Проводят демаркацию границы за свой счет», «- А крокодилы где? — Роль крокодилов возлогается на кацапов», «Я у какого-то сепаратистов прочитала, что они ещё границу на 300 метров на каком-то участке передвинули», — писали люди в ответ на публикацию.
Теги: Донбасс, выборы, видео, агитация, ЛНР
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