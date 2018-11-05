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«Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
Оккупационные «власти ДНР» запугивают пенсионеров на временно оккупированных территориях Донецкой области прекращением выплат «пенсий» за отказ идти на «выборы». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жителей временно оккупированных территорий Донецкой области оккупационные «власти ДНР» запугивают обещаниями прекратить выплату «пенсий» за отказ идти на «выборы». К людям приходят на дом и «разъясняют им», что их ожидает. Кроме того, по некоторым слухам, тем, кто пойдет на «выборы» будет прекращена пенсия выплат в Украине.
При этом никто не уточняет, что на самом деле на временно оккупированных территориях людям выплачивается не «пенсия», а социальная выплата, которая далека от реальной пенсии. В то же время пенсионеры вынуждены хвататься за сердце. Даже те люди, которые не получают пенсий на подконтрольной Украине территории, но не хотят идти на «выборы», терпят серьезное моральное давление.
Вот что сообщают в соцсетях жители временно оккупированных территорий:
«Идёт накачка населения. Квартальные ходят по домам, шугают пенсионеров. Кто не пойдет на выборы — не будет получать пенсию в днр. Пенсы на распутье — слухи ходят, а кто пойдет, тех в Украину не пустят за укр.пенсией. Смотрим чья пенсия победит»,
«Истинная правда»,
«В Донецке и Луганске нету «пенсий». Есть соц.выплаты согласно Конвенции и выплаты происходят в росийских рублях. А вот пенсия в Украине есть и идет выплата в украинских гривнях в ощадбанке персонально, а не по пенс.карте»,
«А який розмір соц виплат?»,
«Минимальна соц.выплата от 2.100 до 3.200»,
«Доречно згадати шо пенсїя у расєі становить 11.000, а ціни на харчі саме такі плюс мінус 5- 10 рос. рублів».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, пенсии
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