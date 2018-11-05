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ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену
Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что личный состав Вооруженных сил Украины несет немалые потери на временно оккупированном Донбассе.
За минувшие сутки, 4 ноября, ситуация в районе проведения Операции была крайне напряженной, но Вооруженные силы Украины пытались сохранить контроль, передает "Диалог.UA". В частности, пророссийские боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, из которых 13 раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К несчастью, в результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения, а один защитник Украины получил ранения средней тяжести.
Известно, что подразделения ВСУ принимают действенные меры по активному огневому противостоянию боевикам, чтобы не допустить прорыва противника. Напомним, стало известно о срочных мерах боевиков под Донецком. Ранее сообщалось, что в моргах "Л/ДНР" ждут внушительный груз "200".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ, ООС
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