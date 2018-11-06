- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"08:00
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию23:02
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»22:07
- В «ДНР» рассказали, кому принадлежит сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика»21:35
- В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина21:06
Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"
Защита "русского мира", "оборона Донбасса от бандеровцев" - не более, чем пропагандистские сказочки для пушечного мяса, то есть – рядовых в "армиях" так называемых "народных республик" Донбасса.
А "полевые командиры" – люди расчетливые и циничные. Для них война – источник обогащения, пишет на "Обозревателе" житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".
Он рассказал о людях, для которых мародерство стало образом жизни.
"Давайте познакомимся ближе с асвабадитилями МЕТРО. Будур Виктор Петрович, асвабадитиль, который есть на Миротворце. Будур владел небольшим бизнесом до 14 года - выпускал топливные брикеты в Макеевке. Асвабадитиль номер 2- Мишин Иван Юрьевич, если не ошибаюсь, он уроженец Тореза, торговал телефонами после отсидки на автовокзале Южный. Асвабадитиль номер 3 - Шевчук Виталий Павлович,1953 года рождения. Будур был замкомандира "Востока", Шевчук его личным водителем", - пишет блогер (орфография оригинала сохранена, - ред).
Дончанин описал также "подвиги" этих "освободителей", "бизнес-партнером", а проще – подельником которых является некий осетин Заур (на фото, - ред), обеспечивающий вооруженное прикрытие и другую "крышу". В активе мародеров – участие в разграблении донецких магазинов МЕТРО, вырезание на металлолом километров железнодорожных путей в Макеевке, аэропорта Донецка, уничтожение ради выгоды железнодорожного состава-муковоза в Еленовке. И множество других "подвигов" такого рода.
Причем, даже технику для своих "производственных" нужд мародеры сначала арендовали у местных предпринимателей, а потом, окончательно "потеряв берега", просто "отжали". "Крышуют" мародеров в "ДНР" настолько успешно, что некоторые предприниматели, пострадавшие от их "подвигов" за свои жалобы в местные "правоохранительные органы" поплатились жизнью.
Дончанин обращает внимания на одного из членов этой шайки – Виктора Будура. Уголовника, человека, которому закрыт въезд в Россию. И сын которого живет и учится на… мирной территории Украины.
"Кстати, в порезке всех абсолютно шахт по Донецкой области, на оккупированных участвовали тоже Будур и компания, везде успевали пацаны. Кстати, Будур невъездной на территорию рф, видимо таких асвабадилей не ждут на России. Ну и самое эпичное то, что сын его, Артем, учится где? У Хунты конечно. От такая духовность. Папа, кстати сейчас режет шахту Чайкина, видимо, шоб сынуля не голодал", - добавляет Фашик Донецкий.
"Если кто думает, что русский мир - это гармошки и балалайки, то это не так. Русский мир, настоящий, а не придуманный - это когда к тебе придет Витя Будур с вооруженными осетинами и порежет твое предприятие на "нужды революции". Ну или отберет у тебя технику для того, чтоб резать чье-то предприятие на металл. И ты будешь в это время молчать, ибо неохота, шоб тебя прикопали или кинули на подвал. Ну Будур спокойно пересядет с ржавого ланоса на бмв х6 и обзаведется охраной.
Таковы реалии русского мира, без прикрас и дешевых декораций", - резюмирует блогер.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, металлолом, ДНР, мародеры, грабеж
- В Донецке боевики «ДНР» и «ихтамнеты» мародерствуют в оставленных домах и квартирах
- В Макеевке боевики «ДНР» мародерствуют и разбирают здания
- "Власти ДНР" пообещали вернуть ДЭМЗ российской компании «Мечел» и назвали условия возврата
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- В Донецке уничтожили "Европу"
- Имитация жизни: история "ДНР" глазами патриотки Украины из Донецка
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"08:00
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию23:02
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»22:07
- В «ДНР» рассказали, кому принадлежит сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика»21:35
- В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина21:06
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- В Японии создан банкомат с искусственным интеллектом09:25
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- В Минсоцполитики пояснили, как будут начисляться субсидии после подорожания газа08:59
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"08:00
- Vodafone Украина сообщил о закрытии старых тарифов МТС07:49
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию23:02
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену
- Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина