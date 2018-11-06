Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"

06.11.2018 08:00

Защита "русского мира", "оборона Донбасса от бандеровцев" - не более, чем пропагандистские сказочки для пушечного мяса, то есть – рядовых в "армиях" так называемых "народных республик" Донбасса.

А "полевые командиры" – люди расчетливые и циничные. Для них война – источник обогащения, пишет на "Обозревателе" житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

Он рассказал о людях, для которых мародерство стало образом жизни.

"Давайте познакомимся ближе с асвабадитилями МЕТРО. Будур Виктор Петрович, асвабадитиль, который есть на Миротворце. Будур владел небольшим бизнесом до 14 года - выпускал топливные брикеты в Макеевке. Асвабадитиль номер 2- Мишин Иван Юрьевич, если не ошибаюсь, он уроженец Тореза, торговал телефонами после отсидки на автовокзале Южный. Асвабадитиль номер 3 - Шевчук Виталий Павлович,1953 года рождения. Будур был замкомандира "Востока", Шевчук его личным водителем", - пишет блогер (орфография оригинала сохранена, - ред).

Дончанин описал также "подвиги" этих "освободителей", "бизнес-партнером", а проще – подельником которых является некий осетин Заур (на фото, - ред), обеспечивающий вооруженное прикрытие и другую "крышу". В активе мародеров – участие в разграблении донецких магазинов МЕТРО, вырезание на металлолом километров железнодорожных путей в Макеевке, аэропорта Донецка, уничтожение ради выгоды железнодорожного состава-муковоза в Еленовке. И множество других "подвигов" такого рода.

Причем, даже технику для своих "производственных" нужд мародеры сначала арендовали у местных предпринимателей, а потом, окончательно "потеряв берега", просто "отжали". "Крышуют" мародеров в "ДНР" настолько успешно, что некоторые предприниматели, пострадавшие от их "подвигов" за свои жалобы в местные "правоохранительные органы" поплатились жизнью.

Дончанин обращает внимания на одного из членов этой шайки – Виктора Будура. Уголовника, человека, которому закрыт въезд в Россию. И сын которого живет и учится на… мирной территории Украины.

"Кстати, в порезке всех абсолютно шахт по Донецкой области, на оккупированных участвовали тоже Будур и компания, везде успевали пацаны. Кстати, Будур невъездной на территорию рф, видимо таких асвабадилей не ждут на России. Ну и самое эпичное то, что сын его, Артем, учится где? У Хунты конечно. От такая духовность. Папа, кстати сейчас режет шахту Чайкина, видимо, шоб сынуля не голодал", - добавляет Фашик Донецкий.

"Если кто думает, что русский мир - это гармошки и балалайки, то это не так. Русский мир, настоящий, а не придуманный - это когда к тебе придет Витя Будур с вооруженными осетинами и порежет твое предприятие на "нужды революции". Ну или отберет у тебя технику для того, чтоб резать чье-то предприятие на металл. И ты будешь в это время молчать, ибо неохота, шоб тебя прикопали или кинули на подвал. Ну Будур спокойно пересядет с ржавого ланоса на бмв х6 и обзаведется охраной.

Таковы реалии русского мира, без прикрас и дешевых декораций", - резюмирует блогер.