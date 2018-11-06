Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ в н.п. Гольмовский

06.11.2018 13:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ в н.п. Гольмовский

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ во временно оккупированные населенные пункты.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «3 ноября в н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть данный район, объяснив это тем, что это «опасно для СММ».

Кроме того, «3 и 4 ноября на блокпосте возле н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), недалеко от границы с Российской Федерацией, члены вооруженных формирований в очередной раз отказали патрулю Миссии в проезде через блокпост к населенному пункту. В обоих случаях наблюдатели отметили, что через блокпост проезжали автомобили».



Теги: Россия, Донбасс, граница, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх