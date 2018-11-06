Боевики «ДНР» не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ в н.п. Гольмовский

06.11.2018 13:18

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ во временно оккупированные населенные пункты.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «3 ноября в н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть данный район, объяснив это тем, что это «опасно для СММ».

Кроме того, «3 и 4 ноября на блокпосте возле н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), недалеко от границы с Российской Федерацией, члены вооруженных формирований в очередной раз отказали патрулю Миссии в проезде через блокпост к населенному пункту. В обоих случаях наблюдатели отметили, что через блокпост проезжали автомобили».