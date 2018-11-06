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Боевики «ДНР» запугивают людей фейками о «химатаках» со стороны ВСУ
06.11.2018 10:39
Боевики «ДНР» и российские оккупанты распространяют среди жителей временно оккупированных территорий запугивающие фейковые новости «химатаках» со стороны ВСУ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Через подконтрольные им СМИ и паблики боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области распространяют запугивающие фейковые «новости» о «предстоящих в день выборов» главаря «ДНР» «химических атаках со стороны ВСУ». Якобы, «химатака» направлена на «срыв выборов».
С таким громким заявление выступил «начальник пресс-службы Управления НМ ДНР» Даниил Безсонов.
Теги: Донбасс, выборы, химическое оружие, ДНР, боевики, ВСУ, фейк
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