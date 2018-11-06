Боевики «ДНР» запугивают людей фейками о «химатаках» со стороны ВСУ

06.11.2018 10:39

Боевики «ДНР» и российские оккупанты распространяют среди жителей временно оккупированных территорий запугивающие фейковые новости «химатаках» со стороны ВСУ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Через подконтрольные им СМИ и паблики боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области распространяют запугивающие фейковые «новости» о «предстоящих в день выборов» главаря «ДНР» «химических атаках со стороны ВСУ». Якобы, «химатака» направлена на «срыв выборов».

С таким громким заявление выступил «начальник пресс-службы Управления НМ ДНР» Даниил Безсонов.