«ДНР»: В результате взрыва в Макеевке погибли два человека

06.11.2018 10:59

Два человека погибли в результате взрыва в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Как сообщает «МЧС» при группировке «ДНР», инцидент произошел вчера в макеевском поселке Карла Маркса в частном жилом доме на улице Больничная, передают novosti.dn.ua.

Отмечается, что в результате взрыва возник пожар, погибли два человека: мужчина 1969 года рождения и женщина 1955 года рождения.

Пожаром было уничтожено 55 квадратных метров площади в доме. Для ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и семь человек личного состава.

О причинах взрыва пока не сообщается.