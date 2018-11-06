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Архив - Донецкая область

«ДНР»: В результате взрыва в Макеевке погибли два человека

06.11.2018 10:59
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«ДНР»: В результате взрыва в Макеевке погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Как сообщает «МЧС» при группировке «ДНР», инцидент произошел вчера в макеевском поселке Карла Маркса в частном жилом доме на улице Больничная, передают novosti.dn.ua.

Отмечается, что в результате взрыва возник пожар, погибли два человека: мужчина 1969 года рождения и женщина 1955 года рождения.

Пожаром было уничтожено 55 квадратных метров площади в доме. Для ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и семь человек личного состава.

О причинах взрыва пока не сообщается.



Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, взрыв, МЧС, гибель, ДНР
 
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