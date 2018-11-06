Как Пушилин свои «указы» опровергал

06.11.2018 14:27

Нашумевшая в пропагандистских СМИ пиар компания в.р.и.о «главы ДНР» Дениса Пушилина начала стремительно набирать обороты. Такое впечатление, что в псевдореспубликах просто сказочная жизнь, которая с каждым днём становится всё лучше и веселее. Такую порцию гипноза каждый день выдают местные сепаратистские каналы ОРДЛО. По их словам, всё делается и организовывается только с подачи местной «власти» во главе с Пушилиным.

Возвеличивание трудов Пушилина не помогает избежать недовольства жителей в оккупации, соотношением низкого уровня жизни и высоких цен на товары и продукты.

Во избежание протестов и голодных бунтов возмущённых жителей перед «выборами в ДНР», Денис Пушилин даже пообещали повысить зарплаты бюджетникам республики на 20% и издал очередной «указ» №56. Все местные СМИ тотчас назвали это настоящим прорывом в экономике «республики».

опубликованный на официальном источнике «указ» был рассчитан на поднятие рейтинга будущего, без пяти минут «главы», Пушилина. Но мощная пиар компания российских политтехнологов дала сбой.

И как я писал в предыдущей статье жители «ДНР» в соцсетях высмеяли этот нашумевший «указ». Возникла целая волна негодования и возмущения в соцсетях.

Кто-то был возмущен, тем что повышение будет только у определённых категорий бюджетников. Многие возмущались тем, что даже при повышении заработных плат работникам бюджетной сферы на 20% не повлияет на постоянно растущие цены.

Так же в ходе обсуждения выяснилось, что за повышением зарплат грядут большие сокращения штата различных структурных подразделениях бюджетников и снятия всякого рода доплат.

-Игорь: «При этом минуснули премию которая состояла в 10%. Какого-то хрена поднялись цены на определённые продукты. И коммуналку. Так и живём. Ветер сквозь пальцы»

-Илона: «во сколько раз должна увеличиться зарплата бюджетников соразмерно существующих цен?»

-Андрей: «Илона, достойную з/п нынешняя власть платить не в силах, но в силах прописать хороших люлей и снизить цены до приемлемых. Просто нужен жёсткий контроль.»

И тут пиар-компания Пушилина дала сбой и «прорыв» стал превращаться в «нарыв», который ещё немного и может лопнуть. Так же, как и терпение у большей части населения, оккупированного Донбасса, скоро лопнет.

Видимо, у нынешнего в.р.и.о. «главы ДНР» Пушилина и его приспешников сложности с просчётом. Вместо повышения рейтинга, получили его обвал с каждым днём и каждым поступком недалёкой «власти».

Товарищ Пушилин и дальше продолжает пиариться, тратя деньги направо и налево, но только не на трудящихся «ДНР». К примеру, он может спокойно потратить 600 000 тыс. рублей на никому не нужный конкурс красоты, или 2,5 млн. рублей на конкурс по бильярду. А в это время остальные труженики Донбасса загибаются от войны и безденежья.

Возможно, побоялся Пушилин, что не хватит на его мощную пиар компанию, которая уже стала доходить до абсурда. Ведь нужно всем пиарщикам заплатить и не забыть на каждом шагу размещать билборды, которые к слову, тоже не копейки стоят.

Увидев, как возмущены люди, и оценив, что это грозит новым бунтом, Денис Пушилин лёгким движением руки просто взял и удалил «указ» с сайта, назвав его фейком. Но если посмотреть на официальный сайт Пушилина, то видно, что после «указа» №55, следует нашумевший «указ» № 56 за 31 октября 2018 года, а потом его просто удалили.

Ведь проще кого-то обвинить в создании фейкового указа, чем платить по счетам трудящимся гражданам «республики».

Набираемся терпения и ожидаем пока власти злокачественного квазиобразования своими действиями сами себя уничтожат. Как показывает история предыдущего главаря боевиков Захарченка, сколько не набивай карманы деньгами, всё равно на тот свет с собой ничего не унесёшь.

Источник Ведомости Донбасса