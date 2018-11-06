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Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
Новая миграционная концепция президента РФ Владимира Путина прояснила для сепаратистов, зачем на Донбассе был разожжен кровопролитный конфликт. С жестким комментарием по поводу кремлевской инициативы выступил в своем telegram-канале экс-главарь террористической бригады "Восток" Александр Ходаковский, передает "Диалог.UA".
На днях Путин подписал новую миграционную концепцию, призванную облегчить вступление в гражданство РФ иностранцев, прежде всего, жителей ОРДЛО. Долгов обратил внимание на весьма красноречивый комментарий данного документа, который дала одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян. Она пожаловалась на катастрофическую демографическую ситуацию в РФ, отметив, что инициатива Путина ее улучшит. Ходаковский выразил уверенность, что Симоньян в данном случае обнародовала позицию Кремля по данному вопросу. "Хорошая девушка Маргарита Симоньян, и мыслит она стратегически - нужно наполнять Россию людьми. На такое пространство наполнения не хватает… В том то и дело, что пространства много, а людей - нет, а тут мы еще со своим пространством лезем. Значит, что? Значит нужно, чтобы люди с нашего пространства побежали… Так вот в чем собака порылась!” - заподозрил террорист Кремль в намеренном усугублении ситуации на Донбассе. Он пожаловался, что Кремлю нет дела до проблем жителей Донбасса, обнищавших за годы, проведенные с "русским миром".
Теги: Россия, Донбасс, гражданство, ОРДЛО
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