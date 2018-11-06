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Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои
Российско-оккупационные войска не рискуют идти на прямые боестолкновения с Вооруженными силам Украины, однако пытаются активно расшатать ситуацию.
В течение минувших суток 5 ноября обстановка в районе проведения Операции характеризуется как полностью контролируемая Объединенными силами, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Более того, противник применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
В штабе ООС констатировали, что сепаратисты намеренно избегают активных столкновений, вместе с тем пытаются поддерживать нестабильность на линии соприкосновения.
К счастью, в результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Согласно данным разведки, за прошедшие сутки два российских оккупанта получили ранения.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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