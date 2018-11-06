"Республика катится в тартарары..." - отчаянное признание командира "Востока" о крахе "ДНР"

06.11.2018 15:17

Развал "ДНР" на оккупированной части Донбасса идет полным ходом, о чем открыто говорят даже командиры сводных подразделений боевиков. Социальные сети активно обсуждают заявление одного из командиров батальона "Восток", на котором российский наемник признается в крахе "ДНР". Видео опубликовал известный журналист Денис Казанский, разместив ролик на своей странице в социальной сети, пишет Диалог.

"Республика катится в тартарары", - заявляет российский боевик, рассказав историю о массовом мародерстве и разграблении промышленного потенциала Донбасса. Российский террорист признался, как стал свидетелем распила и вывоза с Донбасса рельс железнодорожной колеи, которую мародеры решили пустить на металлолом. Примечательно, что в конце видео начинает звонить мобильный телефон террориста, на котором установлен рингтон с музыкой гимна России. "Боевик "ДНР" Жора из "Востока" рассказывает о том, как "освободители" спасают Донбасс от фашистов - занимаются мародерством, воруют рельсы. Это не украинские выдумки, это прямая речь "защитника"", - прокомментировал видео сам журналист.