Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Россия, конечно, имеет прямое влияние на главарей "Л/ДНР"", - Песков сказал лишнего о власти Путина на Донбассе

06.11.2018 13:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Россия, конечно, имеет прямое влияние на главарей "Л/ДНР"", - Песков сказал лишнего о власти Путина на Донбассе

Согласно заявлению Дмитрия Пескова, власти ​России имеют непосредственное влияние на так называемое руководство псевдореспублик "Л/ДНР".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина публично перед журналистами признал, что Кремль имеет большое влияние на главарей боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

Так, Дмитрий Песков пытался объяснить прессе, что Российской Федерации очень важно, кто же возглавит псевдореспублики на Донбассе. "Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично", - коротко отметил Песков.

Более того, официальный представитель лидера РФ считает, что предстоящие фейковые "выборы" на Донбассе, которые запланированы на 11 ноября, якобы не противоречат минским договоренностям.



Теги: Россия, Донбасс, выборы, Путин, ДНР, ЛНР, Песков, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх