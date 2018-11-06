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"Россиян на Донбассе Хуг видел, а агрессию "нет"", - в Кабмине осудили ОБСЕ за абсурдные выводы по Донбассу

06.11.2018 11:20
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"Россиян на Донбассе Хуг видел, а агрессию "нет"", - в Кабмине осудили ОБСЕ за абсурдные выводы по Донбассу

Деятельность бывшего заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуга на Донбассе поставили под сомнения и в Кабмине.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко резко отозвался о словах бывшего заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, передает "Диалог.UA".

В частности, политик недоволен тем, что Хуг активно отстаивает российскую точку зрения о вооруженном конфликте на Донбассе. "Если Александр Хуг как заместитель руководителя Спецмониторинговой миссии ОБСЕ не считает Россию агрессором, значит он стоял все время на российской точке зрения о "внутреннем конфликте в Украине"", - отметил Кириленко.

Также член правительства Украины поставил под сомнения объективность ведения наблюдения сотрудниками Миссии. "Ну и какой это тогда мониторинг, когда россиян они видели, а российскую агрессию не признают? Абсурд!" - отметил правительственный чиновник.



Теги: Россия, Донбасс, агрессия, ОБСЕ, Кабмин, Хуг
 
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