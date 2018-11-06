"Ушел на фронт ради нее, плакал и писал", - рэпер Freel выпустил мощную песню "Спалах" о боях за аэропорт. ВИДЕО

06.11.2018 20:01

Композиция о боях за Донецкий аэропорт и подвигах "киборгов" под названием "Спалах" от украинского рэпера Андрея Фрила была представлена широкой аудитории.

Украинский рэп-исполнитель Freel (Андрей Фрил) презентовал песню-трек о тяжелых боях за Донецкий аэропорт и героизме бойцов ВСУ, передает "Диалог.UA".

"Я выпустил свою самую сильную песню. За всю жизнь. Она называется" Спалах", это заглавный трек альбома", - пишет он на своей странице в Facebook . По словам автора, композиция была написана во время противостояния с боевиками в ДАП. "Тогда мы все обновляли ленту и ждали новостей. Во мне пульсировало: я обязан что-то сделать, нельзя сидеть, сложа руки. И написал "Спалах". Плакал и писал, снова писал и снова плакал", - рассказывает автор .

Известно, что в песне "Спалах" говорится о бойце, который погибает в Донецком аэропорту, однако перед самой смертью под завалами терминала он успевает позвонить матери. Друг рэпера писатель Артем Чех настаивал на том, что трек нужно выпускать сразу, но Андрей решил сам уйти на фронт и там неоднократно переписывал и редактировал песню.