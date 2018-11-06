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Уже режут на металл. В Макеевке закрыли еще одну шахту
06.11.2018 12:01
На неподконтрольной Украине Макеевке Донецкой области закрыли шахту «Северная», входящую в объединение «Макеевуголь».
Такую информацию разместили на сайте объединения, передает donpress.com.
Согласно данным сайта, «министерство доходов «ДНР» внесло запись в своей «реестр» о закрытии этого подразделения. Эту информацию подвтерждают в соцсетях и местные жители, которые сообщают, что уже началось затопление горизонта шахты. При этом комбинат «Северной» уже начали резать на метал и уносить оттуда ценные материалы.
Жители города пишут:
«800 и по стволу до 500 все под водой, комбинат рассыпают».
Теги: Донбасс, Макеевка, шахта, закрытие, металлолом, ДНР, соцсети
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