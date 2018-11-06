- В разведке рассказали, как в ОРДЛО обеспечат высокую явку на выборы20:32
- "Ушел на фронт ради нее, плакал и писал", - рэпер Freel выпустил мощную песню "Спалах" о боях за аэропорт. ВИДЕО20:01
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"19:36
- В зоне ООС скончался участник НВФ с позывным «Шрам»17:00
- Ситуация на Донбассе: наконец-то хорошие новости16:15
- "Республика катится в тартарары..." - отчаянное признание командира "Востока" о крахе "ДНР"15:17
- Боевики «ДНР» перевозят по Донецку бочки с взрывчатыми веществами15:02
- "Включение" "ДНР" в состав России: источник в Донецке заявил о тревожном решении Москвы перед выборами14:39
- Как Пушилин свои «указы» опровергал14:27
- "Россия, конечно, имеет прямое влияние на главарей "Л/ДНР"", - Песков сказал лишнего о власти Путина на Донбассе13:40
В разведке рассказали, как в ОРДЛО обеспечат высокую явку на выборы
Главы «администраций» на временно не подконтрольных украинскому правительству территориях принимают меры для предотвращения провала выборов 11 ноября 2018 года.
Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины, передает donpress.com.
Выборы могут провалиться из-за угрозы низкой явки избирателей. При этом, по данным разведки, даже члены НВФ соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ склонны избегать голосования. Такой настрой, отмечают в ГУР, демонстрируют около 40% представителей вооруженных формирований.
По информации украинской разведки, с 5 ноября был начат процесс досрочного принудительного привлечения к голосованию личного состава в большинстве подразделений российских войск. Так, по данным разведки, командиры передовых подразделений обязаны совместно с представителями выездных избирательных участков обеспечить участие в голосовании 100% личного состава и гражданского населения, находящегося в районах расположения передовых позиций НВФ и включенного в списки избирателей.
Теги: Донбасс, выборы, голосование, избиратели, ГУР, ОРДЛО, НВФ, РФ
- Выборы в ОРДЛО: участники НВФ будут голосовать по «временным документам» — ГУР Минобороны
- "Веселые" выборы. В Донецке женщина вырвала из рук пачку талонов и скрылась
- Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина
- Порошенко рассказал, когда проведут выборы в ОРДЛО
- Бюллетени измеряем метрами
- Местные выборы. В Донецке буянили Бандера и милиционерша
- В разведке рассказали, как в ОРДЛО обеспечат высокую явку на выборы20:32
- "Ушел на фронт ради нее, плакал и писал", - рэпер Freel выпустил мощную песню "Спалах" о боях за аэропорт. ВИДЕО20:01
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"19:36
- В зоне ООС скончался участник НВФ с позывным «Шрам»17:00
- Ситуация на Донбассе: наконец-то хорошие новости16:15
- "Республика катится в тартарары..." - отчаянное признание командира "Востока" о крахе "ДНР"15:17
- Боевики «ДНР» перевозят по Донецку бочки с взрывчатыми веществами15:02
- В ОРЛО за участие в «выборах» будут дарить карточки пополнения «Лугаком»14:48
- "Включение" "ДНР" в состав России: источник в Донецке заявил о тревожном решении Москвы перед выборами14:39
- Как Пушилин свои «указы» опровергал14:27
- Главред сайта «Динамо» назвал требования АТОшников оплатить военный сбор «порноэфиром»21:31
- В разведке рассказали, как в ОРДЛО обеспечат высокую явку на выборы20:32
- "Ушел на фронт ради нее, плакал и писал", - рэпер Freel выпустил мощную песню "Спалах" о боях за аэропорт. ВИДЕО20:01
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"19:36
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- Путин выдвинул Лукашенко военное требование - угроза для Украины с севера возрастает многократно17:59
- Выборы, Донбасс и патриотизм17:32
- Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа17:24
- В зоне ООС скончался участник НВФ с позывным «Шрам»17:00
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- Выборы, Донбасс и патриотизм17:32
- Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа17:24
- Жители Донбасса требуют их освободить, а раньше проклинали15:54
- Медики назвали продукты, способные спровоцировать инсульт13:59
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях
- В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь