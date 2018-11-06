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В зоне ООС скончался участник НВФ с позывным «Шрам» На Донбассе скончался участник незаконных вооруженных формирований Бризицкий Ярослав Сергеевич. Об этом сообщает в Twitter блогер Necro Mancer.
06.11.2018 17:00
На Донбассе скончался участник незаконных вооруженных формирований Бризицкий Ярослав Сергеевич. Об этом сообщает в Twitter блогер Necro Mancer.
Известно, что Ярослав Бризицкий «Шрам» родился в Донецке 13 августа 1985 года. Скончался — 15 октября 2018 года.
«Обстоятельства смерти требуют уточнения», — пишет автор публикации.
Согласно данным «Миротворца», Бризицкий являлся активистом Партии регионов. Участвовал в боях против украинской армии в Донецком аэропорту.
Теги: Донецк, Донбасс, смерть, участники, НВФ ОРДО
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