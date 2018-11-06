Главная / Новости / Донецкая область / Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»
Последние новости раздела
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»10:22
- Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои09:58
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"08:00
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию23:02
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»22:07
Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»
06.11.2018 09:39
Оккупационные «власти ДНР» в преддверии «выборов» пытаются задобрить «электорат» громкими обещаниями. Однако, жители временно оккупированных территорий не верят ни одному их слову.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В преддверии фейковых «выборов» на временно оккупированных территориях Донетчины оккупационные «власти ДНР» раздают громкие обещания. Так, некий «депутат НС ДНР» со звучным именем Любомир Пушкин заявил, что «новое руководство ДНР должно уделить особое внимание социальной защите пенсионеров».
Однако, у жителей временно оккупированных территорий подобные высказывания не вызвали ни эйфории, ни доверия:
Старое руководство это неособо волновало, думаете новое займется?»,
«А что изменилось? Новое это и есть старое»,
«Было бы сказано!».
Теги: Донбасс, выборы, пенсионер, депутаты, социальные выплаты, ДНР
Читайте также:
- Подробности ЧП на участке в Донбассе. Отдав голос, скончалась 81-летняя избирательница
- В Донецкой области пенсионеров возят на избирательные участки "с ветерком"
- В Мариуполь в день выборов зовут как можно больше нардепов
- Кабмину указали на дверь
- В «ЛНР» избрали «председателя парламента»
- Незаконных выборов в Донбассе не будет - «ДНР» и «ЛНР» заявили о переносе своих выборов на следующий год
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»10:22
- Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои09:58
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"08:00
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию23:02
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»22:07
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»10:22
- Составлен рейтинг самых дорогих футболистов10:10
- Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои09:58
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- В Японии создан банкомат с искусственным интеллектом09:25
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- В Минсоцполитики пояснили, как будут начисляться субсидии после подорожания газа08:59
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену
- Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина